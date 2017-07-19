Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7017 EUR   1.9632 RUR   0.0288 GBR   2.2175 TRY   0.4827

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.02 Brent   48.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 35° Завтра 23° 35° 21 Июл 24° 36° 22 Июл 24° 36°

СНГ 19.07.2017 15:15

Авиационный кластер создан в Жуковском

Предприятия Жуковского, работающие в аэрокосмической сфере, в среду в ходе авиасалона МАКС подписали соглашение об объединении в кластер авиационных технологий, сообщил в среду зампред правительства Московской области Денис Буцаев.

"Это итог работы, которая была проведена внутри предприятий самого Жуковского, мы объединили эти компании в кластер. Это позволит более интенсивно взаимодействовать компаниям для поднятия эффективности собственных разработок", - сказал Д.Буцаев журналистам.

По его словам, это также будет способствовать снижению расходов предприятий, объединению научных кадров, модернизации производства путем привлечения новых технологий, а также совместной реализации компаниями новых продуктов.

"На территории Подмосковья кластеры показали себя крайне успешно. Нам важно в такой науко- и финансовоемкой отрасли как аэрокосмическая, создать кластер который бы пользовался всеми привилегиями, которые мы наработали", - отметил зампред.

Он добавил, что для предприятий кластера будут предоставлены налоговые льготы.

О планах по созданию такого кластера сообщалось в 2016 году. Он объединит крупные предприятия города, такие как ФГУП "ЦАГИ", АО "ЛИИ", АО "НИИАО", ООО "НИК", АО "ЭМЗ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ЖУКОВСКИЙ, КЛАСТЕР


Похожие новости


Китайский индустриальный парк может появиться в Подмосковье В Подмосковье в субботу будет объявлен траур - пресс-служба губернатора Азербайджанцы и узбек задержаны за похищение сына подмосковного предпринимателя По предварительным данным, в результате ЧП во "Внуково" серьезно пострадавших нет - МВД Дагестанец поссорился с двумя азербайджанцами в Подмосковье и ударил их ножом "Бомбила" из Азербайджана задержан за изнасилование нескольких москвичек - СКР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]