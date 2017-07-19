Авиационный кластер создан в Жуковском

Предприятия Жуковского, работающие в аэрокосмической сфере, в среду в ходе авиасалона МАКС подписали соглашение об объединении в кластер авиационных технологий, сообщил в среду зампред правительства Московской области Денис Буцаев.
"Это итог работы, которая была проведена внутри предприятий самого Жуковского, мы объединили эти компании в кластер. Это позволит более интенсивно взаимодействовать компаниям для поднятия эффективности собственных разработок", - сказал Д.Буцаев журналистам.
По его словам, это также будет способствовать снижению расходов предприятий, объединению научных кадров, модернизации производства путем привлечения новых технологий, а также совместной реализации компаниями новых продуктов.
"На территории Подмосковья кластеры показали себя крайне успешно. Нам важно в такой науко- и финансовоемкой отрасли как аэрокосмическая, создать кластер который бы пользовался всеми привилегиями, которые мы наработали", - отметил зампред.
Он добавил, что для предприятий кластера будут предоставлены налоговые льготы.
О планах по созданию такого кластера сообщалось в 2016 году. Он объединит крупные предприятия города, такие как ФГУП "ЦАГИ", АО "ЛИИ", АО "НИИАО", ООО "НИК", АО "ЭМЗ".
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