Авиационный кластер создан в Жуковском

Предприятия Жуковского, работающие в аэрокосмической сфере, в среду в ходе авиасалона МАКС подписали соглашение об объединении в кластер авиационных технологий, сообщил в среду зампред правительства Московской области Денис Буцаев.

"Это итог работы, которая была проведена внутри предприятий самого Жуковского, мы объединили эти компании в кластер. Это позволит более интенсивно взаимодействовать компаниям для поднятия эффективности собственных разработок", - сказал Д.Буцаев журналистам.

По его словам, это также будет способствовать снижению расходов предприятий, объединению научных кадров, модернизации производства путем привлечения новых технологий, а также совместной реализации компаниями новых продуктов.

"На территории Подмосковья кластеры показали себя крайне успешно. Нам важно в такой науко- и финансовоемкой отрасли как аэрокосмическая, создать кластер который бы пользовался всеми привилегиями, которые мы наработали", - отметил зампред.

Он добавил, что для предприятий кластера будут предоставлены налоговые льготы.

О планах по созданию такого кластера сообщалось в 2016 году. Он объединит крупные предприятия города, такие как ФГУП "ЦАГИ", АО "ЛИИ", АО "НИИАО", ООО "НИК", АО "ЭМЗ".