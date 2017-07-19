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СНГ 19.07.2017 15:31

Госдума РФ приняла закон, позволяющий обоим родителям определить ребенку опекуна на случай смерти

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон в части защиты интересов несовершеннолетнего ребенка.

Законом предоставляется возможность для обоих родителей определить опекуна или попечителя ребенку на случай своей одновременной смерти (т.е. смерти в один и тот же день).

В действующем законодательстве правом определить опекуна (попечителя) на случай смерти наделен лишь единственный родитель.

Также законом уточняется перечень лиц (организаций), уполномоченных заверять подпись единственного родителя, одного из родителей или подписи обоих родителей в случае, если родитель, один из родителей или оба родителя не могут явиться в орган опеки и попечительства.

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Тэги: РОССИЯ, ДЕТИ, ОПЕКУНСТВО, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]