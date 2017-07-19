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Регион 19.07.2017 16:12

Анкара повторила отрицательную позицию по референдуму о независимости иракского Курдистана

Турция вновь выразила несогласие с референдумом о независимости иракского Курдистана, проведение которого намечено на 25 сентября 2017 года, несмотря на сообщения в СМИ о смягчении позиции Анкары.

Официальный представитель турецкого МИДа Хусейн Мюфтюоглу заявил, что "однозначный взгляд Анкары состоит в том, что сохранение территориальной целостности и политического единства Ирака является одним из непоколебимых принципов нашей внешней политики"

По его словам, "никакой смены в позиции не произошло".

Референдум о независимости иракского Курдистана намечен на 25 сентября. Его участники должны будут решить, останется ли иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]