Анкара повторила отрицательную позицию по референдуму о независимости иракского Курдистана

Турция вновь выразила несогласие с референдумом о независимости иракского Курдистана, проведение которого намечено на 25 сентября 2017 года, несмотря на сообщения в СМИ о смягчении позиции Анкары.

Официальный представитель турецкого МИДа Хусейн Мюфтюоглу заявил, что "однозначный взгляд Анкары состоит в том, что сохранение территориальной целостности и политического единства Ирака является одним из непоколебимых принципов нашей внешней политики"

По его словам, "никакой смены в позиции не произошло".

Референдум о независимости иракского Курдистана намечен на 25 сентября. Его участники должны будут решить, останется ли иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.