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Регион 19.07.2017 16:00

В Турции назначены новые министры обороны и юстиции

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в среду объявил о внесении изменений в состав кабинета министров Турции, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

В частности, новым министром обороны стал Нуреттин Джаникли, а новым министром юстиции - Абдулхамит Гюль.

Вице-премьерами назначены шесть человек, включая бывшего министра обороны Фикри Ышыка и экс-министра юстиции Бекира Боздага.

Также сменились министры культуры, спорта и труда.

При этом сохранили посты глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр по делам ЕС Омер Челик.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТРЫ, КАБИНЕТ, ПЕРЕСТАНОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]