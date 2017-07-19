В Турции назначены новые министры обороны и юстиции

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в среду объявил о внесении изменений в состав кабинета министров Турции, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".
В частности, новым министром обороны стал Нуреттин Джаникли, а новым министром юстиции - Абдулхамит Гюль.
Вице-премьерами назначены шесть человек, включая бывшего министра обороны Фикри Ышыка и экс-министра юстиции Бекира Боздага.
Также сменились министры культуры, спорта и труда.
При этом сохранили посты глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр по делам ЕС Омер Челик.
Суд в Азербайджане в четверг вынесет приговор блогеру Лапшину
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Баку, Анкара и Ашгабад намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-май увеличились на 8%
Азербайджан в I полугодии увеличил производство электроэнергии на 2%
Баку, Анкара и Ашгабад договорились осуществлять совместные проекты в сфере транспорта и инфраструктуры
Прага и Баку готовят соглашения по сотрудничеству в сферах здравоохранения и высшего образования – дипломат
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 человек - МВД
Страны постсоветского пространства планируют объединиться в Ассоциацию озерных регионов
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»