В Турции назначены новые министры обороны и юстиции

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в среду объявил о внесении изменений в состав кабинета министров Турции, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

В частности, новым министром обороны стал Нуреттин Джаникли, а новым министром юстиции - Абдулхамит Гюль.

Вице-премьерами назначены шесть человек, включая бывшего министра обороны Фикри Ышыка и экс-министра юстиции Бекира Боздага.

Также сменились министры культуры, спорта и труда.

При этом сохранили посты глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр по делам ЕС Омер Челик.