Белоруссия движется к постепенному отказу от смертной казни, заявляют в администрации президента

Администрация президента республики Белоруссия ответила на обращение белорусских правозащитников по вопросу введения моратория на смертную казнь, сообщает в среду незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".
"Из ответа, который подписал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента Григорий Шлык, следует, что "в целом страна целенаправленно движется к постепенному отказу от смертной казни"", - процитировали в "Весне" ответ на обращение.
По информации правозащитного центра, в ответе администрации приводится статистика уменьшения числа приговоренных к смертной казни в стране, а также ссылка на результаты республиканского референдума 1996 года, когда 80,44% респондентов высказались за сохранение смертной казни.
Юрист правозащитного центра Валентин Стефанович отметил, что "европейская практика показывает, что смертная казнь отменялась в большинстве стран исключительно политической волей элит, а не путем референдумов".
"Тенденции сегодня таковы, что большинство стран мира отказались от применения смертной казни", - сказал он.
При этом В.Стефанович подчеркнул, что в обществе необходимо развернуть дискуссию на тему отмены смертной казни.
В начале июля белорусские правозащитники передали в администрацию президента Белоруссии обращение с почти 20 тысячами подписей, собранных за введение моратория на применение смертной казни.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В 2016 году в Белоруссии были исполнены четыре смертных приговора.
Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
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