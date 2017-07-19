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Дальнее зарубежье 19.07.2017 16:47

Брюссель предупредил Варшаву о возможных санкциях за нарушение законодательства ЕС

Еврокомиссия выразила серьезную обеспокоенность по поводу явных рисков для независимости судебной власти в Польше, настоятельно призвала польское правительство задержать вступление в силу новых законов, которые создают эти риски, и предупредила о возможных санкциях за нарушение законодательства ЕС.

По предложению главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера его первый заместитель Франс Тиммерманс представил на заседании коллегии в среду ход диалога между ЕК и польским правительством о польской судебной системе и состоянии верховенства права в Польше за период с 13 января 2016 года.

"Комиссия серьезно обеспокоена четырьмя законопроектами, предложенными в последнее время в Польше, - отметил Ф.Тиммерманс на пресс-конференции после заседания коллегии. - Это закон о Национальном совете по судоустройству; закон о Национальной школе судей; Закон об организации обычных судов; и закон о Верховном суде".

Три акта уже приняты сеймом, один из них вступил в силу, два дожидаются подписи президента и один находится в стадии обсуждения в сейме.

"В случае применения их в нынешнем виде, - отметил европейский чиновник, - эти законы окажут весьма существенное негативное влияние на независимость судебной власти и усилят системные угрозы верховенству права в Польше".

Еврокомиссия на этом заседании провела первый анализ спорных законопроектов и рассмотрела имеющиеся в ее распоряжении правовые и политические рычаги воздействия в своем качестве гаранта договоров о Евросоюзе, включая санкции за нарушение законодательства ЕС.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, САНКЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]