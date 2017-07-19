Брюссель предупредил Варшаву о возможных санкциях за нарушение законодательства ЕС

Еврокомиссия выразила серьезную обеспокоенность по поводу явных рисков для независимости судебной власти в Польше, настоятельно призвала польское правительство задержать вступление в силу новых законов, которые создают эти риски, и предупредила о возможных санкциях за нарушение законодательства ЕС.
По предложению главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера его первый заместитель Франс Тиммерманс представил на заседании коллегии в среду ход диалога между ЕК и польским правительством о польской судебной системе и состоянии верховенства права в Польше за период с 13 января 2016 года.
"Комиссия серьезно обеспокоена четырьмя законопроектами, предложенными в последнее время в Польше, - отметил Ф.Тиммерманс на пресс-конференции после заседания коллегии. - Это закон о Национальном совете по судоустройству; закон о Национальной школе судей; Закон об организации обычных судов; и закон о Верховном суде".
Три акта уже приняты сеймом, один из них вступил в силу, два дожидаются подписи президента и один находится в стадии обсуждения в сейме.
"В случае применения их в нынешнем виде, - отметил европейский чиновник, - эти законы окажут весьма существенное негативное влияние на независимость судебной власти и усилят системные угрозы верховенству права в Польше".
Еврокомиссия на этом заседании провела первый анализ спорных законопроектов и рассмотрела имеющиеся в ее распоряжении правовые и политические рычаги воздействия в своем качестве гаранта договоров о Евросоюзе, включая санкции за нарушение законодательства ЕС.
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