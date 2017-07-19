Генерал Лекуантр назначен новым главой генштаба армии Франции

Начальником генштаба армии Франции назначен генерал Франсуа Лекуантр, который до этого занимал должность руководителя военного кабинета французского премьер-министра Эдуара Филиппа.

"Генерал Лекуантр начиная с завтрашнего утра будет выполнять обязанности начальника генштаба армии", - заявил в среду представитель правительства Франции Кристоф Кастанер по итогам заседания Совета министров.

Он отметил, что Ф.Лекуантр обладает "исключительными качествами" и "необходимым опытом" для этой должности.

Ф.Лекуантр заменит на этом посту Пьера де Вилье, который ранее в среду объявил об отставке из-за разногласий с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу сокращения расходов на оборону.

Ранее сообщалось, что власти Франции планируют сократить расходы на оборону в 2017 году на 850 млн евро. Подобное решение Э.Макрона вызвало резкую критику со стороны ряда французских военачальников.