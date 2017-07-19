Первого вице-президента международной федерации плавании аль Мусаллама заподозрили в коррупции

Первый вице-президент Международной федерации плавания (FINA) Хуссейн аль Мусаллам требовал перевести на свой личный счет часть суммы от некого спонсорского контракта, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По информации источника, Х. аль Мусаллам просил 10% от суммы контракта, что составляет $40-50 млн. Издание ссылается на аудиозапись разговора.

Представитель Кувейта Х.Аль Мусаллам был избран на пост первого вице-президента организации в июле 2015 года на конгрессе FINA в Казани.