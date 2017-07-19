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Дальнее зарубежье 19.07.2017 17:19

Первого вице-президента международной федерации плавании аль Мусаллама заподозрили в коррупции

Первый вице-президент Международной федерации плавания (FINA) Хуссейн аль Мусаллам требовал перевести на свой личный счет часть суммы от некого спонсорского контракта, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По информации источника, Х. аль Мусаллам просил 10% от суммы контракта, что составляет $40-50 млн. Издание ссылается на аудиозапись разговора.

Представитель Кувейта Х.Аль Мусаллам был избран на пост первого вице-президента организации в июле 2015 года на конгрессе FINA в Казани.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, FINA, РУКОВОДСТВО, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]