Предложение о переговорах с КНДР не направлено на денуклеаризацию - МИД Южной Кореи

Предложение Южной Кореи о проведении переговоров с КНДР направлено на снижение напряженности между Сеулом и Пхеньяном и решение гуманитарных вопросов, а не на денуклеаризацию Северной Кореи, сообщает в среду южнокорейский телеканал YTN.

"Предложение о начальной стадии контактов для решения гуманитарных вопросов и снижения напряженности на границе отличается от всесторонних переговоров по денуклеаризации Северной Кореи", - цитирует телеканал слова представителя МИД Южной Кореи.

В понедельник министерство обороны Южной Кореи выступило с инициативой о возобновлении переговоров между Югом и Севером Корейского полуострова, сообщил южнокорейский замминистра обороны Су Чо Сук.

"Мы предлагаем провести переговоры с Севером 21 июля в Тхонильгак (здание на стороне КНДР в Панмунджоме, где ранее проходили переговоры - ИФ) на демаркационной линии, чтобы остановить враждебные действия, повышающие военную напряженность", - заявил он журналистам на брифинге в Сеуле.

Южнокорейские СМИ сообщали, что было также выдвинуто предложение о возобновлении контактов между организациями Красного креста Южной и Северной Корей.