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Дальнее зарубежье 19.07.2017 18:10

Предложение о переговорах с КНДР не направлено на денуклеаризацию - МИД Южной Кореи

Предложение Южной Кореи о проведении переговоров с КНДР направлено на снижение напряженности между Сеулом и Пхеньяном и решение гуманитарных вопросов, а не на денуклеаризацию Северной Кореи, сообщает в среду южнокорейский телеканал YTN.

"Предложение о начальной стадии контактов для решения гуманитарных вопросов и снижения напряженности на границе отличается от всесторонних переговоров по денуклеаризации Северной Кореи", - цитирует телеканал слова представителя МИД Южной Кореи.

В понедельник министерство обороны Южной Кореи выступило с инициативой о возобновлении переговоров между Югом и Севером Корейского полуострова, сообщил южнокорейский замминистра обороны Су Чо Сук.

"Мы предлагаем провести переговоры с Севером 21 июля в Тхонильгак (здание на стороне КНДР в Панмунджоме, где ранее проходили переговоры - ИФ) на демаркационной линии, чтобы остановить враждебные действия, повышающие военную напряженность", - заявил он журналистам на брифинге в Сеуле.

Южнокорейские СМИ сообщали, что было также выдвинуто предложение о возобновлении контактов между организациями Красного креста Южной и Северной Корей.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]