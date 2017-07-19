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СНГ 19.07.2017 18:24

Следователи проверяют информацию правозащитников об избиении около 100 осужденных в брянской колонии

Сотрудники следственного управления СКР по Брянской области прибыли в исправительную колонию N1 города Брянска, чтобы проверить информацию об избиении заключённых.

Соответствующий сигнал поступил от правозащитников. По их данным, инцидент произошел накануне, сообщили "Интерфаксу" в среду в СУ СКР по региону.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнул представитель управления.

Как сообщается на одном из сайтов правозащитников, в движение "За права человека" поступила информация о том, что 17 июля 2017 года в ИК-1 Брянска под предлогом общего обыска в колонию был введен ОМОН. Сотрудники ОМОН, со слов обратившихся к правозащитникам заключённых, избили около сотни человек.

"После этого с жилой зоны выборочно стали отводить некоторых осужденных в боксы, где сотрудники колонии ИК-1 продолжили издевательства: ставили людей на длительное время на растяжку, надевали пакеты на голову, заклеивали рты скотчем", - отмечается в сообщении.

Правозащитники утверждают, что у них "имеются фамилии как избитых, так и тех, кто избивал", но пока они не разглашаются "в целях безопасности заключенных".

Также отмечается, что Общероссийское общественное движение "За права человека" проинформировало о происходящем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Геннадия Корниенко, прокуратуру Брянской области, СУ СК России по Брянской области, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и уполномоченного по правам человека в Брянской области Вячеслава Тулупова. Организация также обратилась в Адвокатскую палату Брянской области с просьбой направить в ИК-1 адвоката для проведения адвокатских опросов заключенных.

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Тэги: РОССИЯ, БРЯНСК, КОЛОНИЯ, ИЗБИЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]