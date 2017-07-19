Следователи проверяют информацию правозащитников об избиении около 100 осужденных в брянской колонии

Сотрудники следственного управления СКР по Брянской области прибыли в исправительную колонию N1 города Брянска, чтобы проверить информацию об избиении заключённых.
Соответствующий сигнал поступил от правозащитников. По их данным, инцидент произошел накануне, сообщили "Интерфаксу" в среду в СУ СКР по региону.
"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркнул представитель управления.
Как сообщается на одном из сайтов правозащитников, в движение "За права человека" поступила информация о том, что 17 июля 2017 года в ИК-1 Брянска под предлогом общего обыска в колонию был введен ОМОН. Сотрудники ОМОН, со слов обратившихся к правозащитникам заключённых, избили около сотни человек.
"После этого с жилой зоны выборочно стали отводить некоторых осужденных в боксы, где сотрудники колонии ИК-1 продолжили издевательства: ставили людей на длительное время на растяжку, надевали пакеты на голову, заклеивали рты скотчем", - отмечается в сообщении.
Правозащитники утверждают, что у них "имеются фамилии как избитых, так и тех, кто избивал", но пока они не разглашаются "в целях безопасности заключенных".
Также отмечается, что Общероссийское общественное движение "За права человека" проинформировало о происходящем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Геннадия Корниенко, прокуратуру Брянской области, СУ СК России по Брянской области, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и уполномоченного по правам человека в Брянской области Вячеслава Тулупова. Организация также обратилась в Адвокатскую палату Брянской области с просьбой направить в ИК-1 адвоката для проведения адвокатских опросов заключенных.
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