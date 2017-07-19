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СНГ 19.07.2017 18:56

Украина ожидает в ближайшие пять лет от Турции военную помощь на $15 млн

Кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве, а также межправительственный протокол о выделении Украине в 2017-2021 годах турецкой финансовой помощи на $15 млн.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В декабре 2016 года Украина и Турция подписали межправсоглашение о военно-финансовом сотрудничестве и межправпротокол о выделении финпомощи, предусматривающие выделение Анкарой Киеву на ежегодной основе в течение пяти лет средств на приобретение для нужд ВС Украины турецких товаров военного и двойного назначения. В 2017 году в рамках соглашения турецкой стороной на эти цели будет выделено $3,1 млн. Договоренности также включают краткосрочную подготовку военнослужащих ВСУ в учебных центрах ВС Турции.

С украинской стороны документ подписал посол Украины в Турции Андрей Сибига, с турецкой - глава подсекретариата оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турции Исмаил Демир.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ВТС, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]