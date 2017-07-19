Украина ожидает в ближайшие пять лет от Турции военную помощь на $15 млн

Кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве, а также межправительственный протокол о выделении Украине в 2017-2021 годах турецкой финансовой помощи на $15 млн.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
В декабре 2016 года Украина и Турция подписали межправсоглашение о военно-финансовом сотрудничестве и межправпротокол о выделении финпомощи, предусматривающие выделение Анкарой Киеву на ежегодной основе в течение пяти лет средств на приобретение для нужд ВС Украины турецких товаров военного и двойного назначения. В 2017 году в рамках соглашения турецкой стороной на эти цели будет выделено $3,1 млн. Договоренности также включают краткосрочную подготовку военнослужащих ВСУ в учебных центрах ВС Турции.
С украинской стороны документ подписал посол Украины в Турции Андрей Сибига, с турецкой - глава подсекретариата оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турции Исмаил Демир.
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