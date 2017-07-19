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Карабахский конфликт 19.07.2017 17:16

Карабахский конфликт является угрозой региональному сотрудничеству - глава Минэкономики Азербайджана

Нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой региональному сотрудничеству, считает министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев принял в среду в Баку главу бакинского представительства ЕС Малену Мард, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Ш.Мустафаев рассказал о ситуации в экономике Азербайджана, а также высказал позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, являющемуся серьезной угрозой и препятствием региональному сотрудничеству»,- говорится в сообщении.

В свою очередь, М.Мард подчеркнула, что ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Кроме того, она отметила, что для развития сотрудничества в формате ЕС-Азербайджан имеется значительный потенциал в различных сферах.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]