Карабахский конфликт является угрозой региональному сотрудничеству - глава Минэкономики Азербайджана

Нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой региональному сотрудничеству, считает министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев принял в среду в Баку главу бакинского представительства ЕС Малену Мард, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Ш.Мустафаев рассказал о ситуации в экономике Азербайджана, а также высказал позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, являющемуся серьезной угрозой и препятствием региональному сотрудничеству»,- говорится в сообщении.

В свою очередь, М.Мард подчеркнула, что ЕС поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Кроме того, она отметила, что для развития сотрудничества в формате ЕС-Азербайджан имеется значительный потенциал в различных сферах.

Ф.Исазаде