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Внешняя политика 19.07.2017 17:54

Послом Азербайджана в Китае назначен Акрам Зейналлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Акрама Зейналлы послом в Китае, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.

Ф.Исазаде

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Тэги: КИТАЙ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]