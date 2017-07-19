SOCAR изучит возможности существующей газовой сети Bulgartransgas для дополнительных объемов поставок газа

Азербайджан и Болгария договорились активизировать совместное сотрудничество в сфере энергетик, отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства энергетики Болгарии.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере был подписан во вторник между компанией SOCAR Balkan («дочка» Госнефтекомпании Азербайджана, SOCAR/ГНКАР) и болгарской «Bulgartransgas».

«В соответствии с документом, обе компании изучат возможности для дополнительных маршрутов поставок природного газа через Болгарию на другие рынки Юго-Восточной Европы», - отмечается в информации.

При этом SOCAR готова изучить технические и коммерческие возможности существующей газовой сети «Bulgartransgas», в том числе планы ее расширения для строительства газового хаба «Балкан» с целью транспортировки дополнительных объемов природного газа через территорию Болгарии на другие европейские рынки.

«Эти дополнительные объемы не включают в себя существующие контрактные объемы в 1 млрд кубометров в год, предназначенные для доставки в Болгарию, в соответствии соглашением между SOCAR и «Bulgartransgas», подписанным в сентябре 2013 года, и могут быть выделены в перспективе в рамках реализации новых проектов», -отмечается в информации.

«Главным приоритетом болгарского правительства является обеспечение энергетической безопасности и диверсификация источников и маршрутов поставок газа. Для его реализации мы в значительной мере полагаемся на наше сотрудничество с азербайджанской стороной», - отметила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

По ее словам, болгарская газовая инфраструктура может обеспечить доступ азербайджанского природного газа в третьи страны.

Исполнительный директор SOCAR Balkan Мурад Гейдаров, в свою очередь, отметил стратегическую важность двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в энергетической сфере. «Болгария является одним из ключевых игроков в Южном газовом коридоре (ЮГК) и надежным партнером в реализации альтернативных поставок газа в Европу с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане, а также с других потенциальных месторождений и от других производителей газа»- отметил М.Гейдаров.

Ранее со ссылкой на заместителя министра энергетики Жечо Станкова сообщалось, что Bulgartransgas хочет получать 3 млрд кубометров азербайджанского газа для газового хаба «Балкан».

Как сообщалось, в соответствии с контрактом на поставку природного газа, подписанным между Bulgargaz и SOCAR, с 2020 года Болгария будет получать ежегодно 1 млрд кубометров природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 его разработки.

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа в Европу со Стадии-2 проекта «Шах-Дениз» ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова