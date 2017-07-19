Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7017 EUR   1.9632 RUR   0.0288 GBR   2.2175 TRY   0.4827

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.02 Brent   48.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 39° Завтра 24° 35° 22 Июл 24° 36° 23 Июл 24° 35°

Транспорт и связь 19.07.2017 18:25

Президент Алиев утвердил азербайджано-иранский меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил азербайджано-иранский меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Президент поручил министерству иностранных дел проинформировать правительство Ирана о вступлении меморандума в силу в Азербайджане.

Железнодорожные управления Азербайджана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании 5 марта 2017 года в Тегеране.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ЖЕЛДОРОГИ


Похожие новости


Президент Алиев выделил 5 млн манатов на строительство третьего дома для азербайджанских журналистов Президент Азербайджана принял федерального министра семьи и молодежи Австрии Алиев и Вейонис обсудили перспективы развития отношений между Баку и Ригой Президент Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Ясамальском районе Баку Азербайджан возлагает большие надежды на усилия Макрона в разрешении нагорно-карабахского конфликта – президент Алиев Президент Азербайджана прогнозирует сбор 260-270 тыс. тонн хлопка в 2017 году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]