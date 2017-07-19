Президент Алиев утвердил азербайджано-иранский меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил азербайджано-иранский меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Президент поручил министерству иностранных дел проинформировать правительство Ирана о вступлении меморандума в силу в Азербайджане.

Железнодорожные управления Азербайджана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании 5 марта 2017 года в Тегеране.

А.Ахундов