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Макроэкономика 19.07.2017 19:05

Минфин Азербайджана нацелен на повышение доли ненефтяных доходов в поступлениях госбюджета

Повышение доли ненефтяных доходов в поступлениях госбюджета является одной из задач на 2018 год, сказал министр финансов Самир Шарифов на заседании коллегии министерства в среду.

«Задачами, связанными с обеспечением доходов госбюджета в 2018 году, являются повышение удельного веса ненефтяных доходов в ненефтяном ВВП и бюджетных поступлениях, увеличение коэффициента сбора налоговых поступлений, усиление мер по погашению налоговой задолженности и предотвращению фактов уклонения от налогообложения», - сказал С.Шарифов.

По его словам, в число задач также входят продолжение работ по сбалансированию местных доходов и расходов в городах и районах республики, совершенствование процесса подготовки проекта госбюджета и структуры расходов, обеспечение эффективности и адресности расходов, расширение практики составления бюджета на основе средне- и долгосрочных программ с учетом оптимизации расходов.

Как сообщалось ранее, Минфин уже приступил к разработке проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЮДЖЕТ, СОСТАВЛЕНИЕ, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]