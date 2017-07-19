Минфин Азербайджана нацелен на повышение доли ненефтяных доходов в поступлениях госбюджета

Повышение доли ненефтяных доходов в поступлениях госбюджета является одной из задач на 2018 год, сказал министр финансов Самир Шарифов на заседании коллегии министерства в среду.

«Задачами, связанными с обеспечением доходов госбюджета в 2018 году, являются повышение удельного веса ненефтяных доходов в ненефтяном ВВП и бюджетных поступлениях, увеличение коэффициента сбора налоговых поступлений, усиление мер по погашению налоговой задолженности и предотвращению фактов уклонения от налогообложения», - сказал С.Шарифов.

По его словам, в число задач также входят продолжение работ по сбалансированию местных доходов и расходов в городах и районах республики, совершенствование процесса подготовки проекта госбюджета и структуры расходов, обеспечение эффективности и адресности расходов, расширение практики составления бюджета на основе средне- и долгосрочных программ с учетом оптимизации расходов.

Как сообщалось ранее, Минфин уже приступил к разработке проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

А.Ахундов