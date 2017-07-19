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СНГ 19.07.2017 20:36

Евросоюз приветствует открытие совместного пункта пропуска Молдавии и Украины на приднестровском участке границы

В Европейском Союзе считают, что совместный контроль Молдавии и Украины на приднестровском участке границы облегчит товарооборот между двумя странами.

"Открытие совместного погранично-таможенного и пограничного перехода между Украиной и Республикой Молдова "Кучурган - Первомайск" 17 июля является свидетельством добрососедских отношений и сотрудничества между Кишиневом и Киевом, которое приветствуется Европейским Союзом. Этот шаг должен в дальнейшем упорядочить и облегчить товарооборот между Украиной и Республикой Молдова", - сказала пресс-секретарь Верховного представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Как сообщается в документе, обнародованном делегацией ЕС в Кишиневе, М.Косьянчич отметила, что "полноценная работа перехода должна принести выгоду всем жителям региона, в частности, бизнес-сообществу, и в Украине, и на обоих берегах Днестра".

"Это также облегчит движение товаров в обоих направлениях", - добавила М.Косьянчич.

Она подчеркнула, что "Евросоюз будет продолжать поддерживать усилия, направленные на гармонизацию пограничного контроля, таможенных и торговых процедур в соответствии со стандартами ЕС".

"Европейский Союз также вносит свой вклад в мирное урегулирование приднестровского конфликта с помощью мер по укреплению доверия и контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы", - сказала М.Косьянчич, отметив, что "миссия ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM) также сделала свой вклад в запуск совместного пункта пропуска".

Как сообщалось, торжественное открытие первого совместного молдавско-украинского пункта пограничного и таможенного контроля на приднестровском участке границы состоялось 17 июля. В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип.

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Тэги: ЕС, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]