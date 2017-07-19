Демократы призвали ФБР пересмотреть уровень допуска Иванки Трамп к секретным данным

Демократы в Палате представителей США направили письмо исполняющему обязанности директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейбу с просьбой пересмотреть уровень допуска советника и дочери президента Иванки Трамп к секретным материалам, сообщает в среду газета "Хилл".
В письме говорится, что супруг И.Трамп Джаред Кушнер, который также занимает должность советника президента и имеет допуск к секретным данным, должен был несколько раз отчитаться о своих контактах с иностранцами, однако в итоге он не сообщил о встрече Дональда Трампа-младшего и адвоката Натальи Весельницкой, на которой присутствовал.
"Мы обеспокоены тем, что Иванка Трамп также могла пойти на подобные обманные действия... Например, она раскрывала факт встречи своего супруга (Дж.Кушнера - ИФ) с (послом России в США - ИФ) Сергеем Кисляком и (главой ВЭБ - ИФ) Сергеем Горьковым? Она раскрывала факт встречи ее брата (Д.Трампа-младшего - ИФ) и ее супруга (Дж.Кушнера - ИФ) с (российским адвокатом - ИФ) Натальей Весельницкой? Она точно раскрыла все свои собственные иностранные контакты?", - спрашивают демократы в письме.
Конгрессмены от Демократической партии полагают, что старшая дочь президента могла также скрыть факт возможных встреч своего супруга и собственных контактов с российскими официальными лицами, о которых должна была сообщать после того, как подала заявление на допуск к секретным материалам.
"Отсутствие откровенности, особенно в том, что касается связей с российскими официальными лицами, являются значимой проблемой для администрации Трампа", - отмечается в письме.
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