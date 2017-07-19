США считают, что Россия использует антиэкстремистские законы для борьбы против оппозиции и независимых СМИ

Российские власти используют законы, предназначенные для борьбы против экстремистов, для ограничения деятельности оппозиции, СМИ, религиозных меньшинств, говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе госдепа США по вопросам борьбы против терроризма в мире.

"В течение 2016 года российские власти продолжили использовать "антиэкстремистские" законы для того, чтобы выдвигать обвинения против мирных граждан и организаций, в том числе - против политической оппозиции, независимых СМИ и некоторых религиозных меньшинств", - отмечается в документе.

Оценивая уровень террористической угрозы на территории РФ, в госдепартаменте отметили, что зафиксированные в 2016 году атаки были довольно примитивными.

"Атаки внутри страны (России - ИФ) не выглядели хорошо спланированными, уровень их сложности был невысок. Как правило, речь шла о спровоцированных противостояниях с сотрудниками сил безопасности", - говорится в тексте.

В госдепе констатируют, что "несмотря на принятие в ноябре 2014 года стратегии по борьбе с экстремизмом, российские власти продолжили (в 2016 году - ИФ) отвечать на террористическую угрозу, применяя, в основном, "военизированные" методы".

По мнению США, Россия "не выражает готовности работать (в рамках контртеррористических инициатив - ИФ) с независимыми и неправительственными организациями, в том числе, и с российскими организациями".

В то же время, напоминают в госдепартаменте США, российская сторона активно стремилась сотрудничать с другими странами в сфере борьбы против терроризма.

"В 2016 году Россия на международном уровне существенно увеличила масштабы своей деятельности против терроризма. Она продолжила работу в рамках региональных и многосторонних механизмов и расширила двусторонние инициативы. В 2016 году Россия провела консультации либо подписала официальные соглашения по сотрудничеству в борьбе против терроризма с Афганистаном, Австралией, Китаем, Индией, Киргизией, Нигерией, Пакистаном, Сербией, Турцией и ЕС", - отмечается в докладе.