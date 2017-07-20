Соглашение по базе российского ВМФ в сирийском Тартусе будет вынесено на осеннюю сессию Госдумы - Шаманов

Госдума РФ может ратифицировать соглашение по базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе в ходе осенней сессии, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
"В осеннюю сессию. Наверняка, это будет конец сентября - октябрь. К этому времени уже все предпосылки должны быть", - сказал он на авиасалоне "МАКС".
По словам, модернизация пункта ВМФ РФ в Тартусе уже идет.
14 июля в Госдуме В.Шаманов сказал: "На подходе еще у нас вопрос о ратификации (соглашения - ИФ) о расширении технических возможностей базы в Тартусе, где наш Военно-морской флот сможет приобрести новые технические возможности по обслуживанию находящихся в той зоне корабельных групп".
В январе информированный источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные планируют модернизировать пункт ВМФ РФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам.
"Это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов: от тральщика до крейсера", - сказал тогда источник.
По его словам, специалисты ВМФ РФ ведут подготовку к работам по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.
"В дальнейшем на территории, находящейся в пользовании ВМФ России, будут построены два новых пирса, предназначенных для швартовки кораблей водоизмещением свыше 10 тыс. тонн, а также комплекс жилых и административных зданий", - сказал источник.
По его словам, пока в Тартусе корабли первого ранга остаются на внешнем рейде, а их обслуживание и заправка производится с привлечением судов вспомогательного флота.
Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе, как сообщал "Интерфакс", обеспечивается зенитными ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами.
По некоторым данным, Тартус прикрывает батарея системы С-300В4. Это новейшая система ПВО, которая обеспечит защиту от ракет и атак авиации на большой дальности.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и пункт базирования ВМФ в порту Тартус. Официально сообщалось, что в Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ.
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