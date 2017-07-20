Суд приговорил участника акции 26 марта Зимовца, бросившего кирпич в полицейского, к 2,5 годам колонии

Тверской суд Москвы в четверг назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы Станиславу Зимовцу, обвиняемому в нападении на полицейского на протестной акции 26 марта в Москве, передаёт корреспондент "Интерфакса".



"Признать С.Зимовца виновным, назначить ему наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима",- говорится в приговоре судьи Елены Ермаковой, оглашённом в четверг.



Ранее прокурор просил суд признать С.Зимовца виновным и назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.



С.Зимовец обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Максимальной санкцией по данной статье является наказание в виде пяти лет лишения свободы.



По версии следствия, 26 марта С.Зимовец, участвуя в несанкционированном массовом мероприятии на Пушкинской площади, "бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль".