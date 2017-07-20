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Регион 20.07.2017 15:03

Суд приговорил участника акции 26 марта Зимовца, бросившего кирпич в полицейского, к 2,5 годам колонии

Тверской суд Москвы в четверг назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы Станиславу Зимовцу, обвиняемому в нападении на полицейского на протестной акции 26 марта в Москве, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Признать С.Зимовца виновным, назначить ему наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима",- говорится в приговоре судьи Елены Ермаковой, оглашённом в четверг.

Ранее прокурор просил суд признать С.Зимовца виновным и назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

С.Зимовец обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Максимальной санкцией по данной статье является наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 26 марта С.Зимовец, участвуя в несанкционированном массовом мероприятии на Пушкинской площади, "бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль".

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Тэги: АКТИВИСТ, СУД, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]