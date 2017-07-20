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Регион 20.07.2017 14:35

Приглашение российских депутатов в Грузию было частной инициативой, отмечают в Тбилиси

Возможный визит российских депутатов в Тбилиси не будет считаться Грузией официальным, заявил в четверг журналистам госминистр по вопросам евроинтеграции республики Виктор Долидзе.

"Насколько мне известно из СМИ, трое грузинских депутатов из оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии" недавно побывали в Москве и пригласили российских коллег нанести ответный визит в Тбилиси для налаживания так называемых межпарламентских связей. Это частная инициатива группы грузинских депутатов, которая не имеет ничего общего с грузинским государством", - сказал В.Долидзе.

Он отметил, что диалог между российскими и грузинскими депутатами возможен, если он ориентирован на результат, но в условиях признания Россией Абхазии и Южной Осетии "никакого результата не будет".

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что после визита грузинских депутатов в Госдуму не исключен ответный визит российских парламентариев.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ДЕПУТАТЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]