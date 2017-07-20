Кувейт предписал пяти дипломатам Ирана покинуть страну

Правительство Кувейта намерено закрыть отдел военного атташе и культурного атташе Ирана и выслать из страны часть иранских дипломатов, сообщает в четверг сайт турецкой газеты "Сабах".
"Правительство государства Кувейт приняло решение предпринять действия в соответствии с дипломатическими нормами и в соответствии с Венскими конвенциями в отношении Исламской республики Иран", - цитирует газета исполняющего обязанности министра информации шейха Мухаммеда аль-Мубарака ас-Сабаха.
По ее информации, число иранских дипломатов будет сокращено с 14 до девяти, при этом власти дали пяти дипломатам 45 суток на то, чтобы покинуть страну.
Отмечается, что данный шаг кувейтских властей связан с судебным разбирательством над предполагаемыми членами террористической группировки "аль-Абдали". Как предполагалось, они были связаны с иранским Корпусом стражей Исламской революции и шиитской организацией "Хезболла".
Подозреваемые были освобождены в ожидании суда и сбежали в Иран.
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