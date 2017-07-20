ОБСЕ в годовщину убийства Шеремета призывает Киев покончить с безнаказанностью убийц журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (Harlem Desir) в годовщину гибели украинского журналиста Павла Шеремета призывает власти Украины и всех государств-участников Организации сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападения и убийства журналистов.
"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом на Украине и странах ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру... Это преступление не может оставаться нераскрытым", - говорится в комментарии А.Дезира, распространенном пресс-службой ОБСЕ.
А.Дезир был назначен представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в июле 2017 года, сменив Дуню Миятович.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность на Украине и других странах.
Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника генсека ООН о ходе переговоров по карабахскому урегулированию
Президент Азербайджана удостоен награды «Друг журналистов»
МИД РФ опроверг сообщения о планах проведения в Москве встречи лидеров Армении и Азербайджана, место переговоров пока не определено
Предприниматели на северо-западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 0,5 млн манатов
Курс манат/доллар на 21 июля - 1,7012 AZN/$1
SOCAR рассчитывает до 2023г создать новое нефтехимическое производство в Турции
Союз журналистов требует скорейшего расследования атаки на дом Латыниной
ИААФ допустила к международным соревнованиям восемь российских легкоатлетов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 11 человек - МВД
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»