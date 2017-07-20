ОБСЕ в годовщину убийства Шеремета призывает Киев покончить с безнаказанностью убийц журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (Harlem Desir) в годовщину гибели украинского журналиста Павла Шеремета призывает власти Украины и всех государств-участников Организации сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападения и убийства журналистов.

"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом на Украине и странах ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру... Это преступление не может оставаться нераскрытым", - говорится в комментарии А.Дезира, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

А.Дезир был назначен представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в июле 2017 года, сменив Дуню Миятович.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность на Украине и других странах.