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Дальнее зарубежье 20.07.2017 15:34

ОБСЕ в годовщину убийства Шеремета призывает Киев покончить с безнаказанностью убийц журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (Harlem Desir) в годовщину гибели украинского журналиста Павла Шеремета призывает власти Украины и всех государств-участников Организации сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападения и убийства журналистов.

"Смерть Шеремета напоминает нам о том, что безопасность журналистов должна быть приоритетом на Украине и странах ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру... Это преступление не может оставаться нераскрытым", - говорится в комментарии А.Дезира, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

А.Дезир был назначен представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в июле 2017 года, сменив Дуню Миятович.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность на Украине и других странах.

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Тэги: УКРАИНА, ШЕРЕМЕТ, ОБСЕ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]