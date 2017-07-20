Акция противников введения смешанной избирательной системы завершилась в центре Кишинева

Протестная акция против введения в Молдавии смешанной избирательной системы завершилась, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

По его данным, несколько тысяч участников на протяжении пяти часов протестовали у здания парламента. Несмотря на это, парламент принял в окончательном чтении оспариваемый оппозицией закон.

В ходе акции протеста у парламента Молдавии произошли столкновения манифестантов с полицией. Манифестанты пытались прорваться в парламент, возникли столкновения. Несколько участников протестов были задержаны, но впоследствии их отпустили.

Протестующие прошли маршем от здания парламента к резиденции президента, требуя от Игоря Додона не промульгировать принятый в четверг закон. В свою очередь, президент написал в социальных сетях, что приветствует принятый закон, который был поддержан и пропрезидентской Партией социалистов.

После митинга у резиденции президента, участники акции протеста приняли решение завершить акцию. Лидеры оппозиционных партий призвали вновь встретиться у резиденции президента и продолжить протест в пятницу, в 12.00.

Как сообщалось, вопреки протестам оппозиции и рекомендациям Венецианской комиссии, парламент Молдавии принял в четверг в окончательном чтении закон о переходе к смешанной избирательной системе. За принятие закона проголосовало 74 депутата от правящей Демократической партии, Европейской Народной группы и пропрезидентской Партии социалистов.

Депутаты от оппозиционных фракций Партии коммунистов, Либерально-демократической и Либеральной партии покинули в знак протеста зал заседаний. Они напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала не принимать закон при отсутствии политического консенсуса.

Закон был принят в редакции, представленной комиссией по юридическим вопросам и опубликованной накануне на сайте парламента. Депутаты не стали обсуждать законопроект и не задавали вопросы.