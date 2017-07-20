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Дальнее зарубежье 20.07.2017 16:02

Президент Литвы предлагает оставить американские системы Patriot в Балтийском регионе

Литовский президент Даля Грибаускайте считает, что американские зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.

"Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам", - заявила журналистам президент в Шауляе, где наблюдала за ходом учений по противовоздушной обороне (ПВО).

В этом месяце для проведения учений Tobruq legacy 2017 ("Наследие Тобрука - 2017") США впервые разместили в Литве зенитно-ракетный комплекс большой дальности Patriot.

Эти комплексы планирует купить у США Польша.

Д. Грибаускайте сказала, что оборонные мощности всех стран региона следует согласовать, "чтобы мы не дублировались там, где не нужно, а дополняли друг друга".

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]