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СНГ 20.07.2017 16:16

Девять украинских военных погибли, пятеро ранены в Донбассе за сутки - Минобороны

На востоке Украины за сутки, по предварительным данным, погибли 9 военнослужащих вооруженных сил Украины и еще пятеро были ранены и травмированы, сообщил спикер Минобороны Андрей Лысенко.

По его информации, при обстреле боевиками села Красногоровка (мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих вооруженных сил Украины, и еще двое получили ранения.

Кроме этого, еще один боец был убит на донецком направлении при обстреле села Новгородского.

А.Лысенко утверждал, что противник в 4.00 утра открыл огонь из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки.

Кроме этого, спикер рассказал о гибели в Донбассе еще троих и ранении троих бойцов украинский армии: "В Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены".

Также А.Лысенко сообщил, что один военный погиб в результате обстрела в Марьинке.

По его словам, по состоянию на 11.20 четверга с начала суток в Донбассе зафиксировано 14 обстрелов со стороны противника, 8 из них - из тяжелого вооружения.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]