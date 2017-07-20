Девять украинских военных погибли, пятеро ранены в Донбассе за сутки - Минобороны

На востоке Украины за сутки, по предварительным данным, погибли 9 военнослужащих вооруженных сил Украины и еще пятеро были ранены и травмированы, сообщил спикер Минобороны Андрей Лысенко.
По его информации, при обстреле боевиками села Красногоровка (мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих вооруженных сил Украины, и еще двое получили ранения.
Кроме этого, еще один боец был убит на донецком направлении при обстреле села Новгородского.
А.Лысенко утверждал, что противник в 4.00 утра открыл огонь из минометов, артиллерии, танков и систем "Град-П" ("Партизан") в районе Красногоровки.
Кроме этого, спикер рассказал о гибели в Донбассе еще троих и ранении троих бойцов украинский армии: "В Новотошковке группа военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего трое военных погибли, еще трое ранены".
Также А.Лысенко сообщил, что один военный погиб в результате обстрела в Марьинке.
По его словам, по состоянию на 11.20 четверга с начала суток в Донбассе зафиксировано 14 обстрелов со стороны противника, 8 из них - из тяжелого вооружения.
Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника генсека ООН о ходе переговоров по карабахскому урегулированию
Президент Азербайджана удостоен награды «Друг журналистов»
МИД РФ опроверг сообщения о планах проведения в Москве встречи лидеров Армении и Азербайджана, место переговоров пока не определено
Предприниматели на северо-западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 0,5 млн манатов
Курс манат/доллар на 21 июля - 1,7012 AZN/$1
SOCAR рассчитывает до 2023г создать новое нефтехимическое производство в Турции
Союз журналистов требует скорейшего расследования атаки на дом Латыниной
ИААФ допустила к международным соревнованиям восемь российских легкоатлетов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 11 человек - МВД
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»