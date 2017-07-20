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СНГ 20.07.2017 16:31

Двое горняков получили травмы при обрушении конструкций шахты в Коми - МЧС

На шахте под Ухтой произошло локальное обрушение, легко травмированы двое горняков, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС по республике Коми.

"На шахте произошло небольшое обрушение. Три человека выбрались самостоятельно, еще несколько человек покинули шахту при помощи собственных спасательных служб. Обрушившиеся конструкции придавили двух рабочих, однако их удалось оперативно эвакуировать, они получили небольшие травмы", - сказал представитель главка.

По предварительным данным, причиной обрушения стало нарушение техники безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, КОМИ, ШАХТА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]