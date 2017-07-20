Двое горняков получили травмы при обрушении конструкций шахты в Коми - МЧС

На шахте под Ухтой произошло локальное обрушение, легко травмированы двое горняков, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС по республике Коми.
"На шахте произошло небольшое обрушение. Три человека выбрались самостоятельно, еще несколько человек покинули шахту при помощи собственных спасательных служб. Обрушившиеся конструкции придавили двух рабочих, однако их удалось оперативно эвакуировать, они получили небольшие травмы", - сказал представитель главка.
По предварительным данным, причиной обрушения стало нарушение техники безопасности.
Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника генсека ООН о ходе переговоров по карабахскому урегулированию
Президент Азербайджана удостоен награды «Друг журналистов»
МИД РФ опроверг сообщения о планах проведения в Москве встречи лидеров Армении и Азербайджана, место переговоров пока не определено
Предприниматели на северо-западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 0,5 млн манатов
Курс манат/доллар на 21 июля - 1,7012 AZN/$1
SOCAR рассчитывает до 2023г создать новое нефтехимическое производство в Турции
Союз журналистов требует скорейшего расследования атаки на дом Латыниной
ИААФ допустила к международным соревнованиям восемь российских легкоатлетов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 11 человек - МВД
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»