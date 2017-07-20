Президент Алиев призывает усилить работу над информированием мировой общественности о карабахском конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призывает общественность и СМИ страны активизировать усилия с целью доведения до мировой общественности правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.
«Не только Нагорный Карабах, но и нынешняя территория Армении являются историческими азербайджанскими землями. Нельзя сегодня сравнивать слабую Армению с сильным Азербайджаном. Нашим единственным слабым местом являлись СМИ», - сказал И.Алиев в четверг.
По его мнению, слабость освещения конфликта в международных СМИ была связана с объективными причинами. «Армянская диаспора, особенно в крупных странах, имеет сильные позиции, широкую бизнес сеть. Кроме этого, они занимались подкупом ряда политиков, посредством госструктур старались осветить свою позицию по конфликту. Однако, нам удалось переломить эту ситуацию», - отметил он.
При этом И.Алиев призвал госструктуры, общественные организации и СМИ Азербайджана усилить работу в направлении освещения правды о нагорно-карабахском конфликте. «Необходимо выступать единой политикой в этом вопросе и нужно усилить эту политику», - добавил глава государства.
По его словам, несмотря на то, что политические элиты различных государств осознавали, кто является агрессором, а кто жертвой в армяно-азербайджанском конфликте, тем не менее, иностранные СМИ продолжали вводить мировую общественность в заблуждение касательно основных причин проблемы.
«Представители иностранных СМИ либо по незнанию, либо целенаправленно преподносили информации о конфликте общественному мнению в лживом и искаженном виде», - сказал И.Алиев.
Он подчеркнул, что большую роль в этом играет армянское лобби. «Потому что они ежедневно работают против нас, ежеминутно их основной целью является Азербайджан. Ведь им известно, что Азербайджан усиливается, обладает большими возможностями, азербайджанское государство и народ никогда не смирятся с этой оккупацией, и освободит свою территориальную целостность», - отметил президент.
И.Алиев отметил, что позиция Азербайджана сегодня приобрела большую ценность и в межгосударственных отношениях, и в общественном мнении. «Не случайно, что в подписанных в рамках моих последних визитов документах имеется особое положение по армяно-азербайджанскому конфликту, согласно которому территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность границ государств должны обеспечиваться на основании резолюций Совета безопасности ООН», - сказал глава государства.
По его словам, азербайджанская сторона активизирует свои усилия в этом направлении, чтобы добиться указанных положений в принимаемые документы.
«Враг сильно обеспокоен в этой связи, можно сказать, встревожен, терпит поражение на поле боя, наша позиция очень сильна в правовом поле. Историческая справедливость также на нашей стороне», - сказал И.Алиев.
А.Азизов, Р.Бабаев
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