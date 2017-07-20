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Регион 20.07.2017 16:44

Глава МИД Ирана отвергает возможность выработки с США еще одного соглашения по ядерной программе Тегерана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран выступает против переговоров с Вашингтоном по заключению нового соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП), приводит слова министра агентство "Мехр".

"Было достаточно тяжело достигнуть уже текущее соглашение (по ИЯП - ИФ), и (в будущем - ИФ) было бы невозможно достичь другого соглашения", - сказал Дж.Зариф.

По его словам, "возобновление таких переговоров было бы крайне опасно".

При этом министр заявил, что иранские власти не против его возможной встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном для обсуждения исполнения нынешнего соглашения по ИЯП.

Дж.Зариф отметил, что в Тегеране не понимают планов США в отношении соглашения по ИЯП, однако полагают, что его отмена вряд ли устроит мировое сообщество.

"Сигнал, направляемый США остальному миру, состоит в том, что вы не можете рассчитывать на приверженность США международным обязательствам. Так что это плохой сигнал не только для Ирана, но и плохой сигнал для кого бы то ни было, кто размышляет насчет диалога с США или ведет с ними переговоры", - добавил он.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы был принят 14 июля 2015 года в Вене. Он предусматривает ограничение Ираном его ядерной деятельности в обмен на отмену в отношении него санкций, введенных СБ ООН, США и ЕС.

Накануне президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что новые экономические санкции США в отношении Ирана противоречат соглашению по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Во вторник власти США объявили о введении санкций в отношении 18 компаний и физлиц из Ирана. В сообщении отмечалось, что ограничительные меры вводятся за участие в разработке баллистических ракет и в другой деятельности, которую США считают недопустимой.

Кроме этого, в июне сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Тегерана в связи с его ракетной программой. Теперь американский законопроект должен быть одобрен нижней палатой Конгресса, а затем передан на подписание президенту США Дональду Трампу.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]