Глава МИД Ирана отвергает возможность выработки с США еще одного соглашения по ядерной программе Тегерана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран выступает против переговоров с Вашингтоном по заключению нового соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП), приводит слова министра агентство "Мехр".
"Было достаточно тяжело достигнуть уже текущее соглашение (по ИЯП - ИФ), и (в будущем - ИФ) было бы невозможно достичь другого соглашения", - сказал Дж.Зариф.
По его словам, "возобновление таких переговоров было бы крайне опасно".
При этом министр заявил, что иранские власти не против его возможной встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном для обсуждения исполнения нынешнего соглашения по ИЯП.
Дж.Зариф отметил, что в Тегеране не понимают планов США в отношении соглашения по ИЯП, однако полагают, что его отмена вряд ли устроит мировое сообщество.
"Сигнал, направляемый США остальному миру, состоит в том, что вы не можете рассчитывать на приверженность США международным обязательствам. Так что это плохой сигнал не только для Ирана, но и плохой сигнал для кого бы то ни было, кто размышляет насчет диалога с США или ведет с ними переговоры", - добавил он.
Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы был принят 14 июля 2015 года в Вене. Он предусматривает ограничение Ираном его ядерной деятельности в обмен на отмену в отношении него санкций, введенных СБ ООН, США и ЕС.
Накануне президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что новые экономические санкции США в отношении Ирана противоречат соглашению по урегулированию иранской ядерной проблемы.
Во вторник власти США объявили о введении санкций в отношении 18 компаний и физлиц из Ирана. В сообщении отмечалось, что ограничительные меры вводятся за участие в разработке баллистических ракет и в другой деятельности, которую США считают недопустимой.
Кроме этого, в июне сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Тегерана в связи с его ракетной программой. Теперь американский законопроект должен быть одобрен нижней палатой Конгресса, а затем передан на подписание президенту США Дональду Трампу.
Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника генсека ООН о ходе переговоров по карабахскому урегулированию
Президент Азербайджана удостоен награды «Друг журналистов»
МИД РФ опроверг сообщения о планах проведения в Москве встречи лидеров Армении и Азербайджана, место переговоров пока не определено
Предприниматели на северо-западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 0,5 млн манатов
Курс манат/доллар на 21 июля - 1,7012 AZN/$1
SOCAR рассчитывает до 2023г создать новое нефтехимическое производство в Турции
Союз журналистов требует скорейшего расследования атаки на дом Латыниной
ИААФ допустила к международным соревнованиям восемь российских легкоатлетов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 11 человек - МВД
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»