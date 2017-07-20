Парламентские выборы в Молдавии 2018 года продемонстрируют эффективность смешанной избирательной системы - спикер

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что следующие парламентские выборы будут проходить по смешанной избирательной системе.

"Выборы в конце 2018 года будут проходить по смешанной избирательной системе. Это новое начало в политической жизни Молдавии. Мы выполняем обещание, которое многие партии давали избирателям, но не выполняли его. То, что не сделали другие, сделали мы. Мы надеемся, что это приведет к смене политического класса, депутаты будут ближе к народу, станут более неподкупными и ответственными перед избирателями", - сказал А.Канду в четверг на пресс-конференции в парламенте после принятия соответствующего закона об изменении избирательной системы.

Отвечая на вопросы журналистов об эффективности новой системы, он сказал, что "время покажет".

"Первые же выборы продемонстрируют, в какой степени мы добьемся поставленных целей. Многие из тех политиков, которые сегодня выступали против, были за изменение избирательной системы. Многие из них даже заработали на этом политический капитал. Они предали эту идею, а мы сегодня выполнили это их обещание избирателям", - сказал спикер.

Он осудил "агрессивное поведение лидеров оппозиции", в частности, лидера партии "Платформа DA" Андрея Нэстасе, который во время акции протеста в четверг пытался прорваться в парламент.

"Все имеют право на протесты, но все должно быть в рамках законодательства. И те, кто "за", и те, кто "против", должны знать, что демократические правила необходимо соблюдать , уважать другое мнение. Всем необходимо быть толерантными, развивать страну без конфронтации и насилия на улицах", - подчеркнул А.Канду.

Отвечая на вопросы журналистов о рекомендациях Венецианской комиссии, которые были проигнорированы парламентом Молдавии, его председатель сказал, что "эти рекомендации выполнены в пропорции 99%".

"Что же касается политического консенсуса, о котором говорилось в рекомендациях Венецианской комиссии, то он всегда относителен. Многие молдавские законы были приняты меньшим количеством голосов депутатов. К примеру, сам кодекс о выборах, в который мы внесли поправки, был принят когда-то 66 голосами. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое является более важным документом, было ратифицировано 59 голосами. За сегодняшний закон проголосовало 74 из 101 депутата", заявил спикер.

Он подчеркнул, что правящая Демократическая партия, заместителем председателя которой он является, пошла на компромисс.

"Напомню, что Демпартия по-прежнему выступает за проведение выборов по мажоритарной системе. А внепарламентская оппозиция ратует за сохранение пропорциональной системы. Считайте, что мы пошли на компромисс, проголосовав за смешанную систему", - подчеркнул А.Канду.

Парламент Молдавии принял в четверг в окончательном чтении закон о переходе к смешанной избирательной системе. За принятие закона проголосовало 74 депутата от правящей коалиции и Партии социалистов.

Принятый закон не учитывает большинство рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы, которая настаивала на том, чтобы не принимать закон при отсутствии политического консенсуса.

Категорически против принятия во втором чтении закона о переходе к смешанной избирательной системе выступают все внепарламентские партии и парламентская оппозиция. Оппозиция провела у парламента массовую акцию протеста, в которой участвовала несколько тысяч человек. Организаторы протестов договорились провести в пятницу новую акцию протеста, чтобы попытаться добиться от президента Молдавии отказа в промульгации принятого закона. Акция протеста намечена на 12.00 у резиденции президента.