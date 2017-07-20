Россия будет требовать передачи осужденного в Азербайджане блогера

МИД РФ и Генеральная прокуратура могут потребовать передачи блогера Александра Лапшина России, такие переговоры ведутся, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура могут в рамках международной конвенции 1993 года и 2007 года о правовой помощи по уголовным делам требовать передачи его (А.Лапшина - ИФ) для производства уголовного дела на территории нашей страны. Такая работа, как мне известно, ведется, идет переговорный процесс", - сказала Т.Москалькова журналистам в четверг.

Она отметила, что выдача А.Лапшина Белоруссией Азербайджану является нарушением прав гражданина РФ. "Я по этому поводу обращалась в Белоруссию с ходатайством о том, чтобы он не был выдан Азербайджану. Но, к сожалению, было принято другое решение. Мне кажется, это является нарушением прав гражданина РФ", - сказала Т.Москалькова.

Бакинский суд по тяжелым преступлениям в четверг приговорил блогера, гражданина России и Израиля Александра Лапшина, обвиняемого в незаконном посещении Нагорного Карабаха, к трем годам заключения. По решению суда А.Лапшин будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.

А.Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, заявив, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сказал, что его поездки в Карабах носили туристический характер и не имели политического подтекста.

По версии Баку, А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях в соцсетях А.Лапшин выступал с призывами признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

А.Лапшин был включен в "черный список" за посещение Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил в правописании в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана. Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина на решение о выдаче его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.