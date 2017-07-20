МИД РФ опроверг сообщения о планах проведения в Москве встречи лидеров Армении и Азербайджана, место переговоров пока не определено

Сообщения СМИ о возможном проведении армяно-азербайджанского саммита с участием сопредседателей Минской группы по нагорно-карабахскому урегулированию в Москве не соответствуют действительности, его место еще не определено, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Мы хотели бы отметить фактические неточности, допущенные в публикации. В ней, со ссылкой на источники в МИД России, говорится, что на переговорах министра иностранных дел России Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, которые якобы состоялись "на полях" неформальной встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Мауэрбахе организовать встречу лидеров закавказских государств в России", - сказал он на брифинге в Москве.

"Это не соответствует действительности", - подчеркнул А.Кожин.

Он пояснил, что на самом деле министры иностранных дел Армении и Азербайджана в день проведения СМИД ОБСЕ в Мауэрбахе встречались в Брюсселе, и эти консультации были организованы "тройкой" сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"На встрече обсуждались вопросы, связанные с дальнейшей работой по нагорно-карабахскому урегулированию, посредническими усилиями "тройки", в том числе и предложение о проведении до конца этого года очередного армяно-азербайджанского саммита. Место встречи предметно не обсуждалось", - сказал А.Кожин.

Так А.Кожин, по просьбе журналистов, прокомментировал соответствующую публикацию газеты "Известия".