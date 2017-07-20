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СНГ 20.07.2017 17:15

Обвинение в мошенничестве почти на 50 млн рублей предъявлено оперуполномоченному антикоррупционного главка полиции по ЗАО Москвы

Московские следователи предъявили обвинение в мошенничестве оперуполномоченному антикоррупционного главка полиции по Западному административному округу (ЗАО), подозреваемому в получении почти 50 млн рублей от предпринимателя за прекращение уголовного дела.

"Следственными органами ГСК СК по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении оперуполномоченного УЭБиПК по городскому округу Подольск и двух его соучастников. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)",- сказала "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, оперуполномоченный и двое его знакомых в период с июля 2016 по январь 2017 года в ходе неоднократных встреч получили от генерального директора одной из компаний денежные средства в размере более 49 млн рублей.

"За данную сумму обвиняемые обещали оказать содействие в прекращении уголовного дела, которое находилось в производстве органов полиции, и избежать привлечения к уголовной ответственности лиц из числа указанной компании", - добавила Ю.Иванова.

Она сообщила, что в четверг следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Тэги: МОСКВА, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, МОШЕННИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]