Обвинение в мошенничестве почти на 50 млн рублей предъявлено оперуполномоченному антикоррупционного главка полиции по ЗАО Москвы

Московские следователи предъявили обвинение в мошенничестве оперуполномоченному антикоррупционного главка полиции по Западному административному округу (ЗАО), подозреваемому в получении почти 50 млн рублей от предпринимателя за прекращение уголовного дела.

"Следственными органами ГСК СК по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении оперуполномоченного УЭБиПК по городскому округу Подольск и двух его соучастников. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)",- сказала "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, оперуполномоченный и двое его знакомых в период с июля 2016 по январь 2017 года в ходе неоднократных встреч получили от генерального директора одной из компаний денежные средства в размере более 49 млн рублей.

"За данную сумму обвиняемые обещали оказать содействие в прекращении уголовного дела, которое находилось в производстве органов полиции, и избежать привлечения к уголовной ответственности лиц из числа указанной компании", - добавила Ю.Иванова.

Она сообщила, что в четверг следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.