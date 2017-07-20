Строительство газопровода TANAP выполнено на 77% - глава SOCAR

Строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) выполнено на 77,3%, сообщает турецкая газета Dunya со ссылкой на главу компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнага Абдуллаева.
«К настоящему времени работы по строительству газопровода TANAP выполнены на 77,3%. Поставки газа по TANAP для Турции начнутся во второй половине 2018 года», - отметил Р.Абдуллаев.
Он напомнил, что общий объем поставок азербайджанского газа по TANAP для турецких потребителей составит 6 млрд кубометров в год.
«Что касается поставок по TANAP 10 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу, то мы будем готовы к реализации этого этапа в 2019 году. Однако, европейская сторона ввиду небольшой задержки данной программы будет готова в 2020 году», - подчеркнул Р.Абдуллаев.
По его словам, общая стоимость проекта TANAP оценивается в $8,5 млрд. Он отметил, что данный проект, реализуемый при поддержке турецкого правительства, завершится раньше срока и с большой экономией.
Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой %, провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.
В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.
В проекте TANAP 30% принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR и 12% - британской BP.
Поставки газа по TANAP в Турцию начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.
Н.Аббасова
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