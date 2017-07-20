Президент Азербайджана удостоен награды «Друг журналистов»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен награды «Друг журналистов», сообщает сайт главы государства.

Награду И.Алиеву вручил в четверг председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашев.

«Вы являетесь верным другом журналистов, что еще раз доказали итоги проведенного в 2017 году опроса по определению победителя конкурса «Друг журналистов», - сказал он.

Р.Бабаев