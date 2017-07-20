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Внутренняя политика 20.07.2017 15:46

Президент Азербайджана удостоен награды «Друг журналистов»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен награды «Друг журналистов», сообщает сайт главы государства.

Награду И.Алиеву вручил в четверг председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашев.

«Вы являетесь верным другом журналистов, что еще раз доказали итоги проведенного в 2017 году опроса по определению победителя конкурса «Друг журналистов», - сказал он.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАГРАДА, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]