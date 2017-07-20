Доходы Госнефтефонда Азербайджана в I полугодии от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ превысили $3 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I –ом полугодии 2017 года составили $3 млрд 106 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
Как сообщалось, в I–ом полугодии 2016 года поступления в Госнефтефонд от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ составили $2 млрд 305 млн. Таким образом, за отчетный период 2017 года объем этих поступлений увеличился на 34,7%.
«В целом, с 2001 года по 1 июля 2017 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $125 млрд 215 млн», - отметили в фонде.
В 2016 году доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ составили $5,1 млрд.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Участниками проекта «Азери-Чираг-Гюнешли» являются: британская BP (35,78%), американские Chevron – 11,27%, ExxonMobil (8,0006%), индийская ONGC Videsh Limited (2,72%), японские Inpex (10,96%), Itochu (4,3%), азербайджанская SOCAR (11,65%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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