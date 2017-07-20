Грузинские оппозиционные депутаты считают результаты своих встреч в Москве серьезным прорывом

Представители грузинской оппозиционной парламентской фракции "Альянс патриотов" считают проведенные ими на прошлой неделе в Москве встречи с российскими коллегами успешными.
На пресс-конференции в четверг одна из лидеров "Альянса патриотов" Ада Маршания заявила, что результаты визита стали серьезным прорывом в грузино-российских отношениях.
По ее словам, на встречах состоялось конструктивное обсуждение всех существующих в отношениях между Грузией и РФ острых вопросов.
Депутат отметила, что российская сторона впервые за последние годы заявила о необходимости прямого диалога без посредников между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.
По ее информации, разговор шел и о НАТО. В частности, представители "Альянса патриотов" озвучили свою идею создания нового формата взаимодействия - Грузия-НАТО-Россия. "Идея получила полную поддержку", - утверждает А.Маршания.
По ее словам, на встречах было уделено внимание и существующему в Грузии закону "Об оккупированных территориях", за смягчение которого выступает "Альянс патриотов".
Депутат также рассказала об инициативе "Альянса патриотов" создать в сентябре в парламенте Грузии "группу друзей", которая будет заниматься вопросами отношений с РФ.
А.Маршания подтвердила информацию о том, что "Альянс патриотов" пригласил российских коллег посетить с визитом Грузию. Однако, уточнила она, это произойдет "не завтра и не послезавтра".
Депутат отметила, что представители "Альянса патриотов" намерены осуществлять систематические визиты в Россию. Следующий визит они планируют нанести в сентябре.
А.Маршания заявила, что "Альнс патриотов" постарается убедить коллег в грузинском парламенте в необходимости этого диалога.
Между тем, идею российских депутатов посетить Тбилиси, которую ранее озвучил и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, негативно восприняли в Тбилиси.
Накануне председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили заявил журналистам, что считает невозможным на сегодняшний день какой-либо официальный диалог с российскими коллегами кроме уже существующих в рамках международных форматов.
В четверг бывшая министр обороны Грузии Тинатин Хидашели напомнила журналистам, что в 2013 году Л.Калашникова не впустили в Грузию из-за нарушения закона "Об оккупированных территориях".
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