Испанская полиция нашла украденные картины Фрэнсиса Бэкона

Испанская полиция нашла три из пяти украденных ранее картин, написанных британским художником Фрэнсисом Бэконом, сообщила в четверг представитель правоохранительных органов.

Пять полотен были украдены из квартиры друга Ф.Бэкона в Мадриде в 2015 году, их общая стоимость составляет более 25 млн. евро.

Правоохранительные органы не распространяют информацию о том, что изображено на украденных полотнах. Однако ранее местные СМИ сообщили, что произведения искусства являются портретами друга художника, у которого они были украдены.

В 2016 году испанская полиция арестовала 10 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Расследование продолжается.

Фрэнсис Бэкон (1909-1992 гг.) прославился как один из наиболее ярких представителей экспрессионизма XX века, поднимавшего в своих произведениях темы отчуждения от религии и смерти.