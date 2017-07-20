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Дальнее зарубежье 20.07.2017 17:47

Испанская полиция нашла украденные картины Фрэнсиса Бэкона

Испанская полиция нашла три из пяти украденных ранее картин, написанных британским художником Фрэнсисом Бэконом, сообщила в четверг представитель правоохранительных органов.

Пять полотен были украдены из квартиры друга Ф.Бэкона в Мадриде в 2015 году, их общая стоимость составляет более 25 млн. евро.

Правоохранительные органы не распространяют информацию о том, что изображено на украденных полотнах. Однако ранее местные СМИ сообщили, что произведения искусства являются портретами друга художника, у которого они были украдены.

В 2016 году испанская полиция арестовала 10 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Расследование продолжается.

Фрэнсис Бэкон (1909-1992 гг.) прославился как один из наиболее ярких представителей экспрессионизма XX века, поднимавшего в своих произведениях темы отчуждения от религии и смерти.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БЭКОН, КАРТИНЫ, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]