Первый рейс по ж/д Баку–Тбилиси-Карс откроется в сентябре 2017 года

Первый рейс по железнодорожному коридору Баку–Тбилиси-Карс (БТК) будет осуществлен в сентябре 2017 года, сообщает турецкое издание Milliyet со ссылкой на министра транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмета Арслана.
А.Арслан в среду принял участие в церемонии пуска тестового поезда из Турции по железной дороге БТК.
«Первый рейс по данному международному маршруту будет осуществлен в сентябре текущего года. Грузы могут отправляться из Китая до Лондона», - отметил министр.
При этом он сообщил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.
«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.
Как сообщалось, Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.
Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Н.Аббасова
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