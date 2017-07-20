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20.07.2017 16:42

Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана

Наряду с выгодными роуминг-кампаниями для абонентов, планирующих поехать за границу, Nar предоставляет замечательные возможности для многочисленных туристов, посещающих Азербайджан. С момента приобретения пакета «Добро пожаловать», цена которого составляет всего 14 AZN, пользователям предоставляется 20 минут для международных звонков, а также 7 ГБ интернет-трафика. Интервал тарификации для интернет-трафика и звонков, предоставляемых в рамках пакета, составляет 40 КБ и 60 секунд соответственно.

Приобретая пакет «Добро пожаловать» со сроком действия в 30 дней, пользователи смогут совершать звонки по выгодной цене, вдоволь пользоваться интернетом и делиться впечатлениями с родными и близкими. Чтобы узнать остаток минут и интернет-трафика на счету, достаточно набрать код *777#20#YES, отправить I на короткий номер 777 или воспользоваться «личным кабинетом» на сайте оператора.

Более подробную информацию о тарифах, кампаниях, продуктах и услугах оператора Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.



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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]