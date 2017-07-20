SOCAR рассчитывает до 2023г создать новое нефтехимическое производство в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает до 2023 года реализовать проект создания на территории Турции нового нефтехимического производства, сообщает турецкая газета Dunya со ссылкой на главу SOCAR Ровнага Абдуллаева.

«После завершения проекта строительства НПЗ STAR мы планируем приступить к реализации нового нефтехимического проекта в Турции. У нас имеется хорошее видение по поводу полуострова Алиага и мы уже представили правительству Турции проекты по созданию здесь новой промышленной зоны. Сейчас прикладываем все усилия, чтобы успеть реализовать в Турции новый нефтехимический проект до 2023 года», - заявил Р.Абдуллаев.

По его словам, текущий дефицит Турции по нефтехимической продукции составляет $11,5 млрд., а реализация новых проектов позволит сократить этот показатель до $3 млрд.

Глава SOCAR также сообщил, что в настоящее время работы по строительству НПЗ STAR выполнены на 90%.

«Завод начнет производство продукции в сентябре 2018 года, или даже раньше. Произведенная на предприятии продукция будет продаваться в Турции, что сыграет большую роль в сокращении текущего дефицита страны. Как ожидается, деятельность STAR закроет текущий дефицит страны по нефтепродуктам на $2,5 млрд», - отметил глава SOCAR

Ранее начальник Управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев сообщал, что SOCAR планирует инвестировать в новое нефтехимическое производство на полуострове Петким. Новое предприятие может стать вторым Petkim, объем инвестиций в его создание оценивается около $3 млрд.

Кроме того, В.Алиев сообщал, что SOCAR планирует наладить в Турции производство каучука и многих других новых видов химпродукции.

SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

Мощность НПЗ составит 10 млн тонн нефти в год. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности. Стоимость проекта оценивается в $5,7 млрд, из которых $3,3 млрд составляют привлеченные средства, $2,4 млрд –азербайджанские инвестиции.

Н.Аббасова