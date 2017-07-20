Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7017 EUR   1.959 RUR   0.0288 GBR   2.216 TRY   0.4821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.02 Brent   48.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 42° Завтра 25° 35° 22 Июл 24° 35° 23 Июл 25° 35°

ТЭК 20.07.2017 17:26

SOCAR рассчитывает до 2023г создать новое нефтехимическое производство в Турции

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает до 2023 года реализовать проект создания на территории Турции нового нефтехимического производства, сообщает турецкая газета Dunya со ссылкой на главу SOCAR Ровнага Абдуллаева.

«После завершения проекта строительства НПЗ STAR мы планируем приступить к реализации нового нефтехимического проекта в Турции. У нас имеется хорошее видение по поводу полуострова Алиага и мы уже представили правительству Турции проекты по созданию здесь новой промышленной зоны. Сейчас прикладываем все усилия, чтобы успеть реализовать в Турции новый нефтехимический проект до 2023 года», - заявил Р.Абдуллаев.

По его словам, текущий дефицит Турции по нефтехимической продукции составляет $11,5 млрд., а реализация новых проектов позволит сократить этот показатель до $3 млрд.

Глава SOCAR также сообщил, что в настоящее время работы по строительству НПЗ STAR выполнены на 90%.

«Завод начнет производство продукции в сентябре 2018 года, или даже раньше. Произведенная на предприятии продукция будет продаваться в Турции, что сыграет большую роль в сокращении текущего дефицита страны. Как ожидается, деятельность STAR закроет текущий дефицит страны по нефтепродуктам на $2,5 млрд», - отметил глава SOCAR

Ранее начальник Управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев сообщал, что SOCAR планирует инвестировать в новое нефтехимическое производство на полуострове Петким. Новое предприятие может стать вторым Petkim, объем инвестиций в его создание оценивается около $3 млрд.

Кроме того, В.Алиев сообщал, что SOCAR планирует наладить в Турции производство каучука и многих других новых видов химпродукции.

SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

Мощность НПЗ составит 10 млн тонн нефти в год. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности. Стоимость проекта оценивается в $5,7 млрд, из которых $3,3 млрд составляют привлеченные средства, $2,4 млрд –азербайджанские инвестиции.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, SOCAR, ПЛАНЫ


Похожие новости


Турецкая «дочка» SOCAR планирует к 2020г создать сеть АЗС в Турции SOCAR Turkiye Enerji создаст в Турции новое нефтехимическое предприятие Анкара довольна деятельностью SOCAR в Турции и готова поддерживать ее и в будущем – глава Минэнерго Глава SOCAR обсудил с турецкими властями возможность расширения деятельности Госнефтекомпании в Турции SOCAR продолжит реализацию проектов и инвестирование в Турцию – глава Госнефтекомпании Инвестиции SOCAR в проекты в Турции до 2018г оцениваются в $18 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]