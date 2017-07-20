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Карабахский конфликт 20.07.2017 18:10

Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника генсека ООН о ходе переговоров по карабахскому урегулированию

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров приветствует поддержку со стороны ООН проведения субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Э.Мамедъяров принял в четверг в Баку помощника генсека ООН по политическим вопросам Мирослава Йенчу, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Э.Мамедъяров отметил, что поддержка со стороны ООН субстантивных переговоров по урегулированию карабахского конфликта, приветствуется азербайджанской стороны»,- говорится в сообщении.

Министр проинформировал своего собеседника о ходе переговорного процесса. Он отметил, что должен быть обеспечен полный и безоговорочный вывод войск Армении из оккупированных территорий Азербайджана согласно резолюциям Совбеза ООН.

Э.Мамедъяров подчеркнул роль Верховного комиссара ООН по делам беженцев в решении проблем азербайджанских граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: ООН, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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