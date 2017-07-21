Власти Катара приступили к изменению антитеррористического законодательства

Правительство Катара, которое ряд стран обвиняет в поддержке терроризма, объявило об изменениях в антитеррористическом законодательстве страны, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

Указом шейха Катара Тамима бен Хамада ат-Тани составлены два списка - террористов и террористических группировок, а также определены условия для внесения физических лиц и объединений в эти списки.

Кроме этого, указ уточнил критерии определения понятий террористической деятельности, террористических объединений и финансирования терроризма.

"Дейли стар" напоминает, что ранее в июле США и Катар подписали меморандумом о взаимопонимании по вопросу о противодействии терроризму.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.