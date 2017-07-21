Рост экономики КНДР усилился в 2016г до максимума за 17 лет - Банк Кореи

Северокорейская экономика в прошлом году росла самыми быстрыми темпами с 1999 года, в том числе благодаря восстановлению после засухи 2015 года и военным расходам, говорится в докладе южнокорейского центрального банка (Bank of Korea).
Согласно подсчетам Bank of Korea, номинальный ВВП КНДР увеличился в 2016 году на 3,9%, до 32 трлн южнокорейских вон ($28,6 млрд). Таким образом, экономика Северной Кореи может оказаться больше, чем в Эстонии, Латвии, Парагвае, но меньше, чем в Камеруне или Ливии.
ВВП на душу населения в КНДР оценивается в 1,46 млн вон ($1,3 тыс.) - на уровне Замбии и Мьянмы, но лишь 4,5% аналогичного показателя в Республике Корея. В 2015 году номинальный ВВП Северной Кореи на душу населения впервые с конца 1980-х годов превысил $1 тыс., несмотря на введенные санкции.
Подъем в горнодобывающем секторе составил 8,4% благодаря возросшему производству угля и свинца, рост в перерабатывающей промышленности достиг 4,8%. Выработка электроэнергии взлетела на 22,3% - максимум за все время наблюдений, с 1990 года.
Официальные данные статистики КНДР традиционно не публикуются. Для оценки темпов экономического роста в КНДР Банк Кореи использует первичные данные, собранные различными государственными ведомствами, включая разведку. Оценочные показатели Банка Кореи в дальнейшем широко цитируются международными организациями и экспертами.
По словам экспертов экономического департамента Банка Кореи, ракетные испытания и разработки оружия массового уничтожения в Северной Корее оцениваются с точки зрения требуемых инвестиций и вклада в рост ВВП, а также включаются в госрасходы, сообщает агентство Bloomberg.
Между тем Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (KOTRA) сообщило в пятницу, что основным торговым партнером КНДР в прошлом году оставался Китай - 92,5%. Общий объем северокорейской внешней торговли увеличился на 4,7%, до $6,55 млрд, а темпы повышения экспорта (4,6%) были самыми значительными с 2013 года.
В феврале Китай полностью запретил импорт угля из КНДР, тогда как уголь был основной статьей северокорейского экспорта. Кроме того, КНР начала ограничивать поток нефти в Северную Корею.
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