Десятки жилых домов уничтожены природными пожарами в Калифорнии

Сильные лесные пожары на востоке американского штата Калифорния уничтожили в ночь на пятницу не менее 45 жилых домов, сообщают местные СМИ.

Еще десятки нежилых зданий были повреждены пожарами. Более 5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, расположенные рядом с Йосемитским национальным парком, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Более 3 тыс. пожарных задействованы в ликвидации пожаров, которые бушуют уже несколько дней.

К настоящему моменту огонь уничтожил почти 30 тыс. гектаров леса.

Ранее на этой неделе губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил о введении в штате чрезвычайного положения в связи с природными пожарами.