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Дальнее зарубежье 21.07.2017 13:53

Десятки жилых домов уничтожены природными пожарами в Калифорнии

Сильные лесные пожары на востоке американского штата Калифорния уничтожили в ночь на пятницу не менее 45 жилых домов, сообщают местные СМИ.

Еще десятки нежилых зданий были повреждены пожарами. Более 5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, расположенные рядом с Йосемитским национальным парком, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Более 3 тыс. пожарных задействованы в ликвидации пожаров, которые бушуют уже несколько дней.

К настоящему моменту огонь уничтожил почти 30 тыс. гектаров леса.

Ранее на этой неделе губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил о введении в штате чрезвычайного положения в связи с природными пожарами.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]