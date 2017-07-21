Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7012 EUR   1.9783 RUR   0.0289 GBR   2.2065 TRY   0.4824

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.79 Brent   49.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 37° Завтра 24° 36° 23 Июл 26° 36° 24 Июл 23° 31°

Дальнее зарубежье 21.07.2017 13:44

Жертвами землетрясения на греческом острове Кос стали двое туристов - из Швеции и Турции

Подданный Швеции и гражданин Турции погибли в результате землетрясения на греческом острове Кос.

Туристы погибли в результате обрушения стены бара в главном порту острова, сообщило информационное агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на представителя пожарной службы Греции Стефаноса Колокуриса.

Он также сказал, что один из пяти тяжело раненных является гражданином Греции.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на пятницу в Эгейском море между турецким Бодрумом и греческим Косом. По данным властей, в результате стихийного бедствия пострадали порядка 120 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Граждане Азербайджана не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции – МИД Не менее двух человек погибли, более 100 пострадало в Греции в результате землетрясения - СМИ Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 близ берегов Турции, о пострадавших и разрушениях не сообщается В центральной Греции произошло землетрясение В Греции произошло землетрясение, пострадавших нет Сильное землетрясение произошло у берегов Греции - РАН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]