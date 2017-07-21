Жертвами землетрясения на греческом острове Кос стали двое туристов - из Швеции и Турции

Подданный Швеции и гражданин Турции погибли в результате землетрясения на греческом острове Кос.

Туристы погибли в результате обрушения стены бара в главном порту острова, сообщило информационное агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на представителя пожарной службы Греции Стефаноса Колокуриса.

Он также сказал, что один из пяти тяжело раненных является гражданином Греции.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на пятницу в Эгейском море между турецким Бодрумом и греческим Косом. По данным властей, в результате стихийного бедствия пострадали порядка 120 человек.