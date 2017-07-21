АЖД закупит шпалы и материалы для верхнего строения путей на 7 млн манатов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) подписало контракты с поставщиками деревянных шпал и материалов для верхнего строения путей на общую сумму 7 млн 242,508 тыс. манатов, сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

«Поставщиком деревянных шпал I и II типа для АЖД по результатам соответствующего тендера стало ООО «Amkodor-Baku». С данной компанией подписан контракт на сумму 5 млн 978,352 тыс. манат», - отметили в ведомстве.

Поставщиком материалов для верхнего строения путей для АЖД стало ООО «Best Valves», с которым подписан контракт на сумму 1 млн 264,156 тыс. манатов.

Н.Аббасова