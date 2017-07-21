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Бизнес и законодательство 21.07.2017 13:11

Руководитель компаний обвиняется в присвоении более 10 млн манатов - прокуратура

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении директора компаний «Багира» и «ExportCouncilAzeritrade» Мамедгасана Тагиева по факту растраты более 10 млн манатов, сообщает пресс-служба Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.

«Житель Баку М.Тагиев получил от «Kredobank» кредитные средства, якобы, с целью расширения деятельности возглавляемых им компаний «Багира» и «ExportCouncilAzeritrade». Однако, воспользовавшись служебным положением он использовал не по назначению средства на общую сумму 10,12 млн манатов», - говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 «Присвоение или растрата в крупном размере» УК Азербайджана.

Решением суда М.Тагиев взят под арест.

"В рамках следствия предпринимаются меры по выявлению других виновных в совершении противоправных действий лиц, в том числе среди должностных лиц Kredobank, а также обеспечения выплаты нанесенного ущерба", - подчеркивает Генпрокуратура.

Р.Бабаев

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Тэги: КОРРУПЦИЯ, ДЕЛО, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]