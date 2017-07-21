Руководитель компаний обвиняется в присвоении более 10 млн манатов - прокуратура

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении директора компаний «Багира» и «ExportCouncilAzeritrade» Мамедгасана Тагиева по факту растраты более 10 млн манатов, сообщает пресс-служба Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.
«Житель Баку М.Тагиев получил от «Kredobank» кредитные средства, якобы, с целью расширения деятельности возглавляемых им компаний «Багира» и «ExportCouncilAzeritrade». Однако, воспользовавшись служебным положением он использовал не по назначению средства на общую сумму 10,12 млн манатов», - говорится в сообщении.
В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 «Присвоение или растрата в крупном размере» УК Азербайджана.
Решением суда М.Тагиев взят под арест.
"В рамках следствия предпринимаются меры по выявлению других виновных в совершении противоправных действий лиц, в том числе среди должностных лиц Kredobank, а также обеспечения выплаты нанесенного ущерба", - подчеркивает Генпрокуратура.
Р.Бабаев
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