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Дальнее зарубежье 21.07.2017 13:15

Германия планирует приостановить поставки вооружения Турции

Правительство ФРГ планирует заморозить программу поставок вооружения Турции, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд" со ссылкой на источники в кабинете министров.

"Следует не только обдумать экспортные гарантии Турции, но и четко заявить, что их больше и не будет", - приводит газета слова вице-спикера Бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" Клаудии Рот.

По ее словам, поставки должны быть немедленно прекращены из-за эскалации военного противостояния в регионе.

К.Рот пояснила, что ухудшение отношений между двумя странами произошло не только из-за ФРГ, намного больше усилий для эскалации приложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин намерен рассмотреть введение экономических ограничительных мер против Турции в связи с недавними арестами германских правозащитников в Турции.

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Тэги: ФРГ, ТУРЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]